США подготовили контракты на оружие для Украины на $6 млрд

США готовы подписать контракты на закупки оружия и военного оборудования для Украины на $6 млрд и могут объявить о новом пакете помощи в пятницу, 26 апреля, сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников. Эту информацию подтвердил источник Reuters.
Контракты заключаются в рамках закона о финансовой поддержке Украины, который президент США Джо Байден подписал 24 апреля. Как рассказал Politico один из чиновников и третий источник, знакомый с планированием, в пакет помощи войдут зенитные ракетные комплексы Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса «воздух-воздух», которые будут установлены на истребителях.
Издание отмечает, что это оборудование, вероятно, не поступит на Украину в течение нескольких лет, поскольку средства на него выделили в рамках программы «Инициатива содействия безопасности Украины» (Ukraine Security Assistance Initiative), по которой руководство США заключает долгосрочные контракты с оборонными предприятиями на создание нового снаряжения для Киева, а не на закупку из текущих запасов.
Конгресс США около полугода не мог согласовать пакет помощи Украине, в апреле удалось согласовать выделения $61 млрд. В Киеве и Вашингтоне до этого говорили о возможной критической ситуации для украинской стороны без помощи США.
После принятия закона президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы» Украины и у нее «будет шанс на победу». При этом советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан 24 апреля сказал, что в ближайшие недели Россия может добиться «дополнительных тактических успехов».
Москва осуждает военной помощи Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после подписания Байденом указа о выделении средств на помощь Киеву заявил, что новые поставки оружия Украине не изменят динамику в зоне боевых действий, ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная.