США подготовили контракты на оружие для Украины на $6 млрд

Издание отмечает, что это оборудование, вероятно, не поступит на Украину в течение нескольких лет, поскольку средства на него выделили в рамках программы «Инициатива содействия безопасности Украины» (Ukraine Security Assistance Initiative), по которой руководство США заключает долгосрочные контракты с оборонными предприятиями на создание нового снаряжения для Киева, а не на закупку из текущих запасов.