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США исключили Узбекистан из списка нарушителей прав интеллектуальной собственности

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Торговое представительство США исключило Узбекистан из «черного» списка стран, нарушающих право на интеллектуальную собственность, в котором он состоял последние 24 года, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Об этом говорится в 301-м специальном докладе, посвященном состоянию дел с защитой прав интеллектуальной собственности (ПРИС) в разных странах мира.

Узбекистан был включен в приоритетный надзорный список в 2000 году и находился в нем 24 года. В этом списке оставалась еще одна страна из центральноазиатского региона — Туркменистан.

Включение государства в список стран, находящихся под особым надзором, свидетельствует о существовании серьезных проблем с защитой интеллектуальной собственности, при этом особое внимание уделяется прямой инвестиционной деятельности иностранных предприятий.

«За последние пять лет благодаря упрощению процедур регистрации объектов интеллектуальной собственности, эффективной защите их прав, участию в международных соглашениях и развитию международных связей, а также имплементации требований Соглашения ВТО в национальное законодательство Узбекистану удалось добиться такого результата», — говорится в сообщении Департамента интеллектуальной собственности Минюста Узбекистана.

Напомним, что недавно эксперт отметил рост прибыли иностранных интернет-компаний на территории Узбекистана, он связал это с тем, что узбекистанцы меняют свои потребительские привычки в сторону цивилизованного платного потребления интернет-контента.