Минск прописал в военной доктрине возможность помогать союзникам

В документе также указано, что Белоруссия рассматривает применение силы против любого из государств-участников Союзного государства (кроме нее в него входит Россия), как посягательство на объединение в целом. В таких случаях Минск будет «принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств», находящихся в его распоряжении.