ФТС обвинила страны Балтии и Финляндию в саботаже на границе

По словам Давыдова, на латвийско-российской границе на автомобильном пункте пропуска «Терехово» (с российской стороны МАПП «Бурачки») в очереди на въезд в Россию стоят около 2 тыс. машин. 25 апреля за сутки пропустили чуть больше ста автомобилей. «Представляете, это 20 дней стоять в очереди. А там стоит и “скоропорт”, там могут быть лекарства, там могут быть продукты первой необходимости», — сказал он.