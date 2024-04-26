Матвиенко заявила о наличии предпосылок для «демографической весны»

«Вспомните, как все мировые эксперты в один голос прочили нам крах экономики. А сегодня мы вышли на уверенный экономический рост. Убеждена, что и в вопросах рождаемости мы тоже способны переломить ситуацию и сделать все, чтобы у нас началась демографическая весна», — сказала Матвиенко.