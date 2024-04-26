СМИ сообщили о закрытии российско-турецкого мониторингового центра в Карабахе

По этому случаю была организована азербайджанским минобороны торжественная церемония в Агдамском районе, где располагался центр. В ней приняли участие высокопоставленные лица, в числе которых были первый замминистра обороны — начальник генштаба Вооруженных сил Азербайджана Керим Велиев, заместитель начальника Генштаба Минобороны РФ Сергей Истраков.
Как отметил Истраков, Россия и Турция вместе решали задачи в дружеской обстановке на протяжении трех лет.
Центр был открыт в январе 2021 года с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня в Карабахском регионе.
Россия начала выводить миротворцев из Карабаха 17 апреля. Минобороны РФ опубликовало видео вывода миротворческого контингента, который находился в регионе с 2020 года.
В начале октября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в начале осени 2023-го, когда азербайджанское министерство обороны взяло регион под контроль и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.
Нагорно-Карабахская Республика прекратила свое существование 1 января 2024 года.
С начала апреля этого года Баку и Ереван вновь стали заявлять об обстрелах позиций. На фоне этих сообщений министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что мирный договор между его страной и Азербайджаном не удается заключить из-за двух спорных пунктов. Пашинян также сообщил, что страна не будет начинать процесс делимитации границ с Баку до согласования соответствующих карт.