СМИ сообщили о закрытии российско-турецкого мониторингового центра в Карабахе

С начала апреля этого года Баку и Ереван вновь стали заявлять об обстрелах позиций. На фоне этих сообщений министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что мирный договор между его страной и Азербайджаном не удается заключить из-за двух спорных пунктов. Пашинян также сообщил, что страна не будет начинать процесс делимитации границ с Баку до согласования соответствующих карт.