Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин Бельгии не признал силу указа Путина об обмене активами

Минфин Бельгии считает, что указ президента России об обмене заблокированными активами между россиянами и иностранцами не имеет силы на территории Евросоюза. Об этом сказано в ответе бельгийского Минфина, который получил РБК.

Источник: AP 2023

«Только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в Европейском союзе. Российские указы не ведут к возникновению каких-либо европейских обязательств», — говорится в сообщении ведомства.

8 ноября 2023 года Владимир Путин подписал указ об обмене заблокированных активов стоимостью в пределах 100 тыс. руб. Документ предполагает, что обмен с иностранцами будет проходить в формате торгов, условия которых определит правительственная комиссия.

По данным российского Минфина, в результате блокировок иностранных активов пострадало примерно 3,5 млн инвесторов из России. Всего в других странах заморожено около 1,5 трлн руб. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что обмен активами может вернуть вложения 2,5 млн российским инвесторам.

санкции