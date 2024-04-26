Минфин Бельгии не признал силу указа Путина об обмене активами

«Только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в Европейском союзе. Российские указы не ведут к возникновению каких-либо европейских обязательств», — говорится в сообщении ведомства.
8 ноября 2023 года Владимир Путин подписал указ об обмене заблокированных активов стоимостью в пределах 100 тыс. руб. Документ предполагает, что обмен с иностранцами будет проходить в формате торгов, условия которых определит правительственная комиссия.
По данным российского Минфина, в результате блокировок иностранных активов пострадало примерно 3,5 млн инвесторов из России. Всего в других странах заморожено около 1,5 трлн руб. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что обмен активами может вернуть вложения 2,5 млн российским инвесторам.