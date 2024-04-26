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СМИ сообщили о переносе визита Эрдогана в США

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США откладывается, сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника.

Источник: Reuters

«Запланированная на 9 мая встреча Эрдогана с Байденом в Белом доме отложена», — говорится в публикации.

Накануне представитель американской администрации Джон Кирби сообщил, что в графике президента США Джо Байдена пока не фигурируют контакты с турецким коллегой, Белому дому нечего сообщить на этот счет.

Как писала Hürriyet, Эрдоган не давал указаний отменять планируемую поездку в США, Анкара и Вашингтон ведут переговоры о программе. В то же время эта газета со ссылкой на источники сообщила, что визит пытаются сорвать Израиль и некоторые круги в США из-за встречи Эрдогана с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. По их мнению, появление фото Байдена с Эрдоганом после публикации фото Эрдогана с Ханией сыграет против действующего американского президента на выборах.

О том, что запланированный визит не состоится, несколько дней назад сообщили оппозиционные турецкие СМИ.