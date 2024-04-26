СМИ сообщили о переносе визита Эрдогана в США

Как писала Hürriyet, Эрдоган не давал указаний отменять планируемую поездку в США, Анкара и Вашингтон ведут переговоры о программе. В то же время эта газета со ссылкой на источники сообщила, что визит пытаются сорвать Израиль и некоторые круги в США из-за встречи Эрдогана с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. По их мнению, появление фото Байдена с Эрдоганом после публикации фото Эрдогана с Ханией сыграет против действующего американского президента на выборах.