Ранее МИД Британии сообщил о вызове посла РФ в Лондоне Андрея Келина в связи с ранее выдвинутыми обвинениями в «организованной РФ враждебной деятельности» на территории Соединенного Королевства. В частности, речь шла о поджоге связанного с Украиной коммерческого объекта рядом лиц, которые были якобы связаны с российскими разведслужбами.
Келин также указал британскому МИД, что Россия, в отличие от Великобритании и других спонсоров террористического киевского режима, не осуществляет и не поощряет диверсии против гражданских объектов. «Британской стороне был адресован призыв перестать на пустом месте нагнетать антироссийский психоз», — отмечается в комментарии.
Ранее в пятницу полиция Лондона предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами в связи с расследованием предлагаемых преступлений, нарушающих Закон о национальной безопасности. Как сообщала Королевская прокурорская служба (CPS), двое фигурантов подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранным разведслужбами. В частности, речь идет об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной.