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Посол России назвал обвинения МИД Британии абсурдными

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин указал внешнеполитическому ведомству Великобритании на абсурдный и заведомо безосновательный характер обвинений Лондона в связях РФ с одним из криминальных эпизодов в стране.

Источник: © РИА Новости

Ранее МИД Британии сообщил о вызове посла РФ в Лондоне Андрея Келина в связи с ранее выдвинутыми обвинениями в «организованной РФ враждебной деятельности» на территории Соединенного Королевства. В частности, речь шла о поджоге связанного с Украиной коммерческого объекта рядом лиц, которые были якобы связаны с российскими разведслужбами.

«С российской стороны было указано на абсурдный и заведомо бездоказательный характер очередной наспех состряпанной британским истеблишментом информационной фальшивки», — говорится в тексте комментария посольства РФ, предоставленному РИА Новости.

Келин также указал британскому МИД, что Россия, в отличие от Великобритании и других спонсоров террористического киевского режима, не осуществляет и не поощряет диверсии против гражданских объектов. «Британской стороне был адресован призыв перестать на пустом месте нагнетать антироссийский психоз», — отмечается в комментарии.

Ранее в пятницу полиция Лондона предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами в связи с расследованием предлагаемых преступлений, нарушающих Закон о национальной безопасности. Как сообщала Королевская прокурорская служба (CPS), двое фигурантов подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранным разведслужбами. В частности, речь идет об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной.

дипломатия