В США заявили об отсутствии свободных систем Patriot для передачи Украине

«Американские системы Patriot прямо сейчас развернуты по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, для защиты войск США. Если мы сможем высвободить дополнительные американские батареи, мы их отправим», — сказал он в эфире телеканала MSNBC.
Ранее в пятницу газета El Pais сообщила, что Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и Евросоюза. При этом испанское минобороны отказалось передать Украине одну батарею Patriot из имеющихся трех.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 18 апреля отметил, что европейским странам нужно «достать со складов» американские наземные мобильные зенитные ракетные комплексы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и передать их Украине. По его словам, без дополнительных единиц Patriot энергетическая система Украины будет разрушена.
За день до этого, 17 апреля, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложил выкупить ЗРК у государств, которые не планируют поставлять оружие Украине в качестве военной помощи. По его словам, необходимость доставить Киеву Patriot крайне острая.
Перед этим, 10 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что «добрая и спокойная» дипломатия Киева по вопросу передачи систем ПВО Patriot не сработала, и теперь Запад придется просить «жестко». Он отметил, что киевские власти «разочарованы непостоянностью выделяемой финансовой поддержки».
Западные страны усилили помощь Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.