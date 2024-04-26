Глава Гагаузии заявила, что власти делают все для ее задержания

В пятницу политик прилетела из России, где была третий раз с рабочим визитом за последние два месяца. Сторонники ждали ее в аэропорту Кишинева больше часа, была объявлена эвакуация, полиция пыталась вывести встречающих из зала ожидания. Вскоре глава автономии вышла к сторонникам и рассказала, что ее держали больше часа, хотели допросить, но передумали.

«Власти Кишинева все делают для того, чтобы меня задержать или как-то попытаться унизить. <…> Было очень много полицейских с автоматами, раньше тоже было, но не до такой степени, как сегодня. Пристальные взгляды сотрудников правоохранительных органов и таможни чувствовались. Хочу сказать, что каждый раз, какие бы сюрпризы нас ни ждали, я приезжаю с лучшими сюрпризами и новостями», — отметила Гуцул.