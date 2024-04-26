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Глава Гагаузии заявила, что власти делают все для ее задержания

КИШИНЕВ, 26 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что молдавские власти делают все для ее задержания или унижения.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу политик прилетела из России, где была третий раз с рабочим визитом за последние два месяца. Сторонники ждали ее в аэропорту Кишинева больше часа, была объявлена эвакуация, полиция пыталась вывести встречающих из зала ожидания. Вскоре глава автономии вышла к сторонникам и рассказала, что ее держали больше часа, хотели допросить, но передумали.

«Власти Кишинева все делают для того, чтобы меня задержать или как-то попытаться унизить. <…> Было очень много полицейских с автоматами, раньше тоже было, но не до такой степени, как сегодня. Пристальные взгляды сотрудников правоохранительных органов и таможни чувствовались. Хочу сказать, что каждый раз, какие бы сюрпризы нас ни ждали, я приезжаю с лучшими сюрпризами и новостями», — отметила Гуцул.

По ее словам, в аэропорту остались члены правительства Гагаузии, в отношении которых полиция хочет составить протоколы. Гуцул вызвала для них адвокатов.

Глава автономии добавила, что смогла добиться в России надбавок к пенсиям и зарплатам для гагаузов.

В нынешний свой приезд Гуцул приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором объявили о создании блока «Победа — Виктория». Структура объединила партии «Шор», «Шанс», «Возрождение», «Виктория», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Глава автономии стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.

Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии «Шор». В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией.

Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.