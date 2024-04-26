Глава Гагаузии заявила, что власти делают все для ее задержания

В пятницу политик прилетела из России, где была третий раз с рабочим визитом за последние два месяца. Сторонники ждали ее в аэропорту Кишинева больше часа, была объявлена эвакуация, полиция пыталась вывести встречающих из зала ожидания. Вскоре глава автономии вышла к сторонникам и рассказала, что ее держали больше часа, хотели допросить, но передумали.
По ее словам, в аэропорту остались члены правительства Гагаузии, в отношении которых полиция хочет составить протоколы. Гуцул вызвала для них адвокатов.
Глава автономии добавила, что смогла добиться в России надбавок к пенсиям и зарплатам для гагаузов.
В нынешний свой приезд Гуцул приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором объявили о создании блока «Победа — Виктория». Структура объединила партии «Шор», «Шанс», «Возрождение», «Виктория», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Глава автономии стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии «Шор». В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией.
Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.