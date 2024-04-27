Сырский проинформировал страны Запада о сложной ситуации у ВСУ на фронте

«Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; о специфике осуществления авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры», — написал он.
Кроме того, главком ВСУ рассказал западным партнерам о потребностях Украины в боеприпасах, вооружении, военной технике и важности их своевременного поступления.
Отмечается, что в заседании с украинской стороны приняли участие президент страны Владимир Зеленский, глава минобороны Рустем Умеров и начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Ранее в этот день депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что армия Украины испытывает острую нехватку вооружения, боеприпасов и личного состава для сохранения своих позиций, в частности у города Часова Яра. Он назвал ситуацию на фронте «критически сложной».
До этого, 17 апреля, Politico писало, что удерживаемый ВСУ в течение нескольких месяцев фронт может рухнуть этим летом. Как отметили собеседники издания, наступление Вооруженных сил (ВС) РФ, вероятно, станет для украинской армии последней каплей, поскольку она и без того испытывает острый оружейный голод и глубокое падение морального духа среди солдат.
Тогда же военный эксперт, политолог Вадим Мингалев заявил «Известиям», что никакие силы не способы переломить ситуацию на фронте в пользу Украины. Он указал на то, что ВСУ не хватает боеприпасов, а моральный дух солдат крайне низок, поэтому зарубежные СМИ начинают «подготавливать почву» к поражению Киева.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.