До этого, 17 апреля, Politico писало, что удерживаемый ВСУ в течение нескольких месяцев фронт может рухнуть этим летом. Как отметили собеседники издания, наступление Вооруженных сил (ВС) РФ, вероятно, станет для украинской армии последней каплей, поскольку она и без того испытывает острый оружейный голод и глубокое падение морального духа среди солдат.