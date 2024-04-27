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«Они предупреждали»: в Германии сделали неожиданное заявление о России

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Западные страны должны были прислушаться к предупреждению России о недопустимости включения Украины в НАТО, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью YouTube-каналу MISS-VERSTEHEN SIE MICH RICHTIG.

Источник: РИА "Новости"

«Русские же ясно сказали, что они не примут того, что Украина станет зоной военного влияния США с военными базами, ракетами, пунктами разведки. <…> Нужно было, по моему мнению, отреагировать на эти предупреждения, эти слова России. В то время я говорила, что, если и дальше будут поощрять вступление Украины в НАТО, будет конфликт», — отметила он.

Вагенкнехт подчеркнула, что в настоящий момент Запад и Украина должны стремиться начать мирные переговоры. Она также добавила, что поставки оружия Киеву не приведут ВСУ к победе, а только затянут конфликт.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Москва всегда была против вступления Украины в НАТО, для этого есть серьезные основания — это угрожает безопасности страны.

НАТО