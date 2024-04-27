В Госдуме предложили новый режим высылки мигрантов из России

Иностранцы, попавшие в реестр, должны в установленный срок приходить в МВД, если им выдают соответствующие предписания. Также они должны соблюдать запреты и сообщать властям о местонахождении, смене места пребывания и причинах, мешающих самостоятельно покинуть страну. Мигранты также будут обязаны сообщать дату, место и маршрут запланированного выезда из России.