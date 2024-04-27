В Госдуме предложили новый режим высылки мигрантов из России

Авторы законопроекта — депутаты Дмитрий Вяткин, Константин Затулин, Сергей Леонов, Николай Новичков, Казбек Тайсаев и Антон Ткачев.
Депутаты предлагают ввести в законодательство понятие «режим высылки».
Это правовой режим, применяемый согласно закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в отношении иностранцев, которые находятся в стране без законных оснований, сказано в законопроекте.
Под режим высылки будут попадать мигранты, которые не имеют права законно оставаться в стране. Он будет действовать со дня внесения сведений о таком мигранте в специальный Реестр контролируемых лиц. Соответственно, со дня исключения этих сведений из реестра, действие режима высылки прекращается.
Согласно законопроекту, мигрант сохраняет право въезжать в Россию и оставаться в стране, если «воздерживается от деятельности в ущерб интересам Российской Федерации», соблюдает ее законы и Конституцию. Так, чтобы остаться в России законно, иностранец обязан:
- бережно относиться к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям России;
- уважать многообразие укладов жизни населения;
- не препятствовать реализации прав и свобод граждан, деятельности органов власти и должностных лиц;
- не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику страны;
- «уважать традиционные российские духовно-нравственные ценности, в том числе представления о браке, как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, соблюдать требования о недопустимости пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и искажения исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом»;
- не финансировать действия, обозначенные выше, и не содействовать им иным образом, а также не привлекать к ним других граждан.
Иностранцы, попавшие в реестр, должны в установленный срок приходить в МВД, если им выдают соответствующие предписания. Также они должны соблюдать запреты и сообщать властям о местонахождении, смене места пребывания и причинах, мешающих самостоятельно покинуть страну. Мигранты также будут обязаны сообщать дату, место и маршрут запланированного выезда из России.
Также из документа следует, что мигранты, в отношении которых введен режим высылки, не смогут выезжать за пределы российского региона, где проживают, и управлять транспортом.
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