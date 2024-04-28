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Меркурис: Сырский пришел в ярость из-за сдачи в плен к РФ военных 25 бригады

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский был вне себя от ярости из-за сдачи в плен военнослужащих 25-й бригады, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Источник: AP 2023

«Когда соединение таких размеров сдается на поле боя — это крупное событие. Две недели назад в деревне Водяное в плен сдались военные из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Это взбесило украинское командование и генерала Сырского. После этого он решил расформировать бригаду», — заявил аналитик.

Ранее в Минобороны сообщили, что солдаты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались российским военнослужащим группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении.

По словам пленных, украинское командование никогда не появлялось на передовых позициях, а задачи ставило удаленно — с помощью радиосвязи. Они также добавили, что их использовали как пушечное мясо, не считаясь с колоссальными потерями.