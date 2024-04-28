Меркурис: Сырский пришел в ярость из-за сдачи в плен к РФ военных 25 бригады

«Когда соединение таких размеров сдается на поле боя — это крупное событие. Две недели назад в деревне Водяное в плен сдались военные из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Это взбесило украинское командование и генерала Сырского. После этого он решил расформировать бригаду», — заявил аналитик.
Ранее в Минобороны сообщили, что солдаты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались российским военнослужащим группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении.
По словам пленных, украинское командование никогда не появлялось на передовых позициях, а задачи ставило удаленно — с помощью радиосвязи. Они также добавили, что их использовали как пушечное мясо, не считаясь с колоссальными потерями.