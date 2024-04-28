Макрон предложил Европе начать дискуссию о собственном ядерном оружии

Макрон не в первый раз выступает с инициативой усиления общеевропейской обороны в противовес НАТО. Еще в 2018 году французский президент отмечал, что США, хоть и являются историческим союзником Европы, не имеют права посягать на европейский суверенитет. Он призывал к созданию собственных европейских вооруженных сил, чтобы защищаться от Китая, России «и даже США». «Мы должны иметь такую Европу, которая лучше защищает саму себя, в более суверенном порядке, и не зависит только от Соединенных Штатов», — подчеркивал он.