Одна из крупнейших колониальных держав отказалась выплачивать репарации

В прошлом году с призывом к бывшим колониальным державам рассмотреть возможность финансовых репараций в качестве компенсаций за работорговлю обратился генсек ООН Антониу Гутерриш. В его докладе в частности говорилось, что более чем за 400 лет 25−30 млн человек были насильственно вывезены из Африки. «Согласно международному праву в области прав человека, компенсация любого экономически оцениваемого ущерба, в зависимости от обстоятельств и пропорциональной тяжести нарушения и обстоятельствам каждого случая, также может представлять собой форму возмещения ущерба», — подчеркивал генсек.