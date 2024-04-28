Одна из крупнейших колониальных держав отказалась выплачивать репарации

О необходимости возмещения ущерба бывшим колониям 24 апреля заявил президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза. Он подчеркнул, что страна несет ответственность за преступления в колониальную эпоху и призвал «оплатить расходы».
Однако португальское правительство инициативу президента не поддержало. В его заявлении говорится, что властям не стоит «углублять взаимные отношения, уважение к исторической правде и все более интенсивное и тесное сотрудничество, основанное на примирении братских народов». Там также указали, что на сегодняшней день нет «программы конкретных действий» по выплате репараций, и напомнили, что «этой линии придерживались и предыдущие правительства».
Колониальная эпоха Португалии длилась более пяти столетий. В числе ее колоний были Ангола, Мозамбик, Бразилия, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Восточный Тимор и некоторые территории в Азии, включая Макао. На пике территория колоний достигала 10,4 млн кв. км, уступая лишь Англии и Испании.
Деколонизация африканских стран, подконтрольных Лиссабону, началась в 1974 году, после того, как «революция гвоздик» свергла самую продолжительную фашистскую диктатуру в Европе. Тогда заговорщики из левого «Движения капитанов», младшие и средние офицеры подняли мятеж против режима Нового государства, ассоциируемого с личностью диктатора Антониу ди Салазара.
В прошлом году с призывом к бывшим колониальным державам рассмотреть возможность финансовых репараций в качестве компенсаций за работорговлю обратился генсек ООН Антониу Гутерриш. В его докладе в частности говорилось, что более чем за 400 лет 25−30 млн человек были насильственно вывезены из Африки. «Согласно международному праву в области прав человека, компенсация любого экономически оцениваемого ущерба, в зависимости от обстоятельств и пропорциональной тяжести нарушения и обстоятельствам каждого случая, также может представлять собой форму возмещения ущерба», — подчеркивал генсек.