В Кремле заявили о стремлении Польши быть «впереди телеги»

После этого глава польского МИДа Радослав Сикорский заявил, что высказывание президента было не согласовано с правительством страны. Он отметил, что Дуде «уже было сказано на самых высоких уровнях» и «не только польских», чтобы он не говорил о возможности размещения оружия, так как на это нет шансов.