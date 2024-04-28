FT узнала о желании сторонников Джонсона и Трасс сместить Сунака с поста

Большая часть тори уверены, что позиция Сунака не пошатнется даже в том случае, если выборы приведут к «ужасным результатам» — значительным потерям консерваторов в местных советах и мэриях (как полагают эксперты из Плимутского университета, они могут лишиться 500 из примерно 900 мест). Однако группа парламентариев и бывших чиновников, среди которых есть сторонники экс-премьеров Бориса Джонсона и Лиз Трасс, готовят «план по дестабилизации», который хотят привести в действие после объявления итогов голосования в Англии и Уэльсе.