Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о России

В статье отмечается, что российская армия продемонстрировала повышенную способность к обучению и адаптации на поле боя, как в тактическом, так и в технологическом плане.



По мнению командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, чьи слова приводит издание, особенное беспокойство альянса вызывает скачок, который Россия сделала в сфере вооружений.



Ранее в апреле Каволи заявлял, что российские силы пятикратно превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами. Он также отмечал, что Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь блок НАТО.