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Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о России

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Солдаты ВСУ на Авдеевском направлении признали превосходство российской армии, пишет El Pais.

Источник: AP 2023

«Они становятся все лучше и лучше…», — сказал один из военных.

В статье отмечается, что российская армия продемонстрировала повышенную способность к обучению и адаптации на поле боя, как в тактическом, так и в технологическом плане.

По мнению командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, чьи слова приводит издание, особенное беспокойство альянса вызывает скачок, который Россия сделала в сфере вооружений.

Ранее в апреле Каволи заявлял, что российские силы пятикратно превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами. Он также отмечал, что Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь блок НАТО.