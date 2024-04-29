«Все, что мы вынесли из украинского конфликта, это то, что <…> целенаправленные попытки вывести из себя могущественного соседа обернутся проблемами, и что худой компромисс дешевле и безопаснее, чем борьба до самого конца», — указывает он.
Происходящее на Украине стало результатом действий американской верхушки, которая втянула Запад в войну в Ираке в 2003 году, разрушила Ливию и Сирию, говорится в статье. Эта политическая элита считает, что сможет изменить мир, но пока лишь ломает его, уверен автор.
В статье напомнили, что Вашингтон очень долго предупреждали, что расширение НАТО станет красной линией для России. В результате начался кровавый и затянувшийся конфликт, заключает автор.
В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса не может принести большей безопасности региону.