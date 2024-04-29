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В СМИ раскрыли ужасающее последствие помощи США Украине

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Новый пакет помощи Украине стал очередным препятствием на пути к миру и шагом к ядерной войне, пишет Global Times.

Источник: AP 2023

«Но даже их (выделенных средств — Прим. Ред.) будет недостаточно для победы Запада, поскольку может привести к ядерному столкновению между Россией и НАТО. Это не имеет никакого политического смысла, поскольку приведет к почти всеобщему уничтожению», — указывает автор статьи.

По мере развития конфликта Украина несет беспрецедентные экономические и военные потери, в то время как США, руководствуясь собственными интересами, запрещает Киеву начать переговоры с Москвой, говорится в статье. Так, пишет издание, большая часть денег, выделенных Украине, окажется в кармане американских производителей оружия.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.