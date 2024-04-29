Генсек НАТО приехал к Зеленскому с необъявленным визитом

«Украине еще не поздно одержать победу. Но именно поэтому так важно, чтобы союзники по НАТО теперь действительно сделали то, что мы обещали, и чтобы мы превратили эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов, и теперь я уверен, что именно это и произойдет», — подчеркнул он, передает его слова Reuters.