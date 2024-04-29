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Генсек НАТО приехал к Зеленскому с необъявленным визитом

Столтенберг раскритиковал процесс военной поддержки Киева со стороны Запада и выразил оптимизм по поводу будущих поставок. Несмотря на это, признал он, НАТО не согласует вступление Украины. Как выяснила NYT, против США и Германия.

Источник: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал на Украину с необъявленным визитом. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и провел с ним в Киеве совместную пресс-конференцию. Трансляцию вела пресс-служба альянса.

В Киев он приехал на поезде, это уже третий его визит на Украину. В ходе поездки генсек пообщался с журналистами и признал, что страны НАТО не выполнили свои обязательства перед Украиной, напомнив о согласовании новой военной помощи от США, которое затянулось на полгода, а также проблемы с отправкой снарядов со стороны Европы. Однако теперь ситуация изменится, уверен Столтенберг.

«Украине еще не поздно одержать победу. Но именно поэтому так важно, чтобы союзники по НАТО теперь действительно сделали то, что мы обещали, и чтобы мы превратили эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов, и теперь я уверен, что именно это и произойдет», — подчеркнул он, передает его слова Reuters.

НАТО