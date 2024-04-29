Политолог назвал безальтернативной кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

«После итого, как Рютте поддержали Соединенные Штаты, фактически стало понятно, что он безальтернативный претендент. Во всех разговорах о том, что альянс — это объединение равных, все понимают, что это не так. Есть главный гегемон, который определяет, как альянсу жить, остальные могут поторговаться с главным гегемоном, выторговывая себе какие-то дополнительные преференции, но не больше», — заявил эксперт.
По его словам, все остальные претенденты на должность — чистая формальность.
«Мы можем просто проследить, как этот этап торговли, этап согласования проходит. Кто-то соглашается сразу и быстро и считает для себя это правильным, продемонстрировать максимальную поддержку США, кто-то будет пытаться получить что-то дополнительно для себя», — указал Солонников, добавив, что результат всё равно предрешен.
Политолог посетовал, что избрание Рютте не сулит ничего хорошего до РФ — премьер придерживается антироссийских взглядов, как и нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг.
Ранее в этот день сообщалось, что Турция поддержала кандидатуру Рютте. Отмечалось, что он на прошлой неделе был с визитом в стране, где пообщался с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как утверждается, теперь премьер-министру осталось заручиться поддержкой Венгрии, Словакии и Румынии.
В начале апреля сообщалось, что кандидатуру Рютте поддержали 28 из 32 стран альянса. Тем не менее назначение станет возможным лишь при единогласном одобрении со стороны всех государств блока.
Газета Financial Times в начале марта называла Рютте компромиссным кандидатом на должность генсека, который может сплотить разрозненную коалицию. Отмечалось, что его поддерживает большинство лидеров стран НАТО.
Срок полномочий нынешнего главы НАТО Столтенберга, который с 2014 года руководит военно-политическим блоком, заканчивается в октябре.