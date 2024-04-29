Политолог назвал безальтернативной кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

«После итого, как Рютте поддержали Соединенные Штаты, фактически стало понятно, что он безальтернативный претендент. Во всех разговорах о том, что альянс — это объединение равных, все понимают, что это не так. Есть главный гегемон, который определяет, как альянсу жить, остальные могут поторговаться с главным гегемоном, выторговывая себе какие-то дополнительные преференции, но не больше», — заявил эксперт.