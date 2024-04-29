Кэмерон призвал ХАМАС принять «очень щедрое» предложение о прекращении огня в Газе

ДУБАЙ, 29 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон надеется, что радикальное палестинское движение ХАМАС согласится на предложение Израиля по прекращению огня в секторе Газа. Об этом он заявил на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.
«Мне кажется, что мы имеем — будем честны — очень щедрое предложение о продолжительном 40-дневном перемирии, возможное освобождение тысяч палестинских заключенных в обмен на освобождение заложников, которые удерживаются более 200 дней. Я надеюсь, что ХАМАС согласится на эту сделку. И, честно говоря, все мировое давление, взор всего мирового сообщества должен быть направлен на них сегодня, чтобы они приняли эту сделку», — сказал глава Форин оффиса.
Ранее Египет передал ХАМАС согласованную с израильской стороной инициативу, которая предполагает освобождение от 20 до 40 заложников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на прекращение огня. Ожидается, что в Каир прибудет делегация ХАМАС, которая представит египетской стороне свой ответ на последнее предложение о перемирии. По данным источника телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», соглашение между ХАМАС и Израилем, вероятнее всего, будет достигнуто «в течение ближайших нескольких дней, даже несмотря на отдельные оговорки».