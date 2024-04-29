Кэмерон призвал ХАМАС принять «очень щедрое» предложение о прекращении огня в Газе

«Мне кажется, что мы имеем — будем честны — очень щедрое предложение о продолжительном 40-дневном перемирии, возможное освобождение тысяч палестинских заключенных в обмен на освобождение заложников, которые удерживаются более 200 дней. Я надеюсь, что ХАМАС согласится на эту сделку. И, честно говоря, все мировое давление, взор всего мирового сообщества должен быть направлен на них сегодня, чтобы они приняли эту сделку», — сказал глава Форин оффиса.