США назвали три принципа в основе мирных переговоров по Украине

Нынешняя стратегия США по дипломатическому решению конфликта заключается в склонении России к переговорам на выгодных для Украины условиях, которые будут соответствовать Уставу ООН в части суверенитета и территориальной целостности страны, рассказывал первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер. Москву хотят поставить перед дилеммой: либо этот вариант с переговорами, либо «они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление».