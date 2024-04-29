В Британии назвали «самое серьезное» в провале санкций против России

Чем дольше действуют санкции, тем больше появляется лазеек для их обхода, и нынешние меры против России не работают должным образом, заявили в Лондоне. О провале антироссийских санкций говорят и в Москве. Международные санкции против России не работают в соответствии с заявленными целями по созданию реальных проблем для российской экономики, МВФ прогнозирует ей позицию одной из сильнейших экономик по итогам года. Об этом в интервью Financial Times заявила глава специального комитета британского Казначейства Харриет Болдуин.