Президент Сербии исключил «мечты о БРИКС» на пути в ЕС

«Откуда она знает, о чем я думаю. Разве они мне вставили какой-то чип и сейчас занимаются тем, что читают мои мысли, что мне снится и о чем мечтаю? Они что сошли с ума все вместе? И это не первый раз читаю, откуда вы, сумасшедшие, знаете, о чем я мечтаю?! Источник для нее — русский Telegram, и она там читает, что я иду в БРИКС? Мне всякое другое снится, но не это», — сказал Вучич (цитата по ТАСС).