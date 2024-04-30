Дугин в интервью Карлсону объяснил нелюбовь к Путину за рубежом

Путин, по словам Дугина, выступает за восстановление традиционных ценностей, суверенитета государства, традиционной семьи, а также настаивает на обособленности «русской цивилизации» как особенного региона мира. Те люди, кто поддерживал СССР, относятся к разделяющим прогрессивную повестку, а значит, их взгляды не соотносятся с тем, что продвигает Путин. Отсюда возник базис для русофобии и отвращения в том числе лично к главе государства. Подобную ненависть Дугин назвал не обыденным явлением, а метафизическим. Он также подчеркнул, что роль в ее формировании играет тот факт, что защищая традиционные ценности, российская сторона также располагает ядерным оружием.