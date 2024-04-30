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WSJ: атаки ВС России грозят Украине обрушением фронта в 2024 году

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Атаки российской армии грозят Украине обрушением фронта на некоторых участках уже в этом году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнение австрийского военного аналитика Франца-Штефана Гади.

Источник: © РИА Новости



«Угроза частичного развала украинской линии фронта в 2024 году реальна», — сказал он.

В статье отмечается, что недавние потери ВСУ к западу от Авдеевки подчеркивают уязвимость Украины после нескольких месяцев задержек с доставкой помощи от западных союзников и ее собственной неспособности мобилизовать больше людей для пополнения фронтовых частей.

Вместе с тем, Россия развивает успех, изматывая украинских военных, которые сдают свои позиции в отчаянном ожидании обещанной помощи от США, пишет издание.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.