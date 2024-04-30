В статье отмечается, что недавние потери ВСУ к западу от Авдеевки подчеркивают уязвимость Украины после нескольких месяцев задержек с доставкой помощи от западных союзников и ее собственной неспособности мобилизовать больше людей для пополнения фронтовых частей.



Вместе с тем, Россия развивает успех, изматывая украинских военных, которые сдают свои позиции в отчаянном ожидании обещанной помощи от США, пишет издание.



Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.