WSJ сообщила об оценке НАТО вероятности нападения России на соседей

Хотя некоторые военные чиновники и не исключали возможности нападения через несколько лет, они опасаются, что Москва может спровоцировать конфликт в соседних странах и использовать напряженность как предлог для вмешательства, указывает издание.
Как пишет WSJ, натовские войска из 14 стран в марте на учениях Crystal Arrow в Латвии отработали сценарий пересечения российскими силами границы с балтийской республикой и их продвижения к Риге. Маневры должны продемонстрировать, что блок готов защитить своих членов, особенно тех, кто находится вблизи границы с Россией, включая Латвию.
В марте председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что блок не видит никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо натовскую страну. «Я не думаю, что существует прямая угроза. Проблема в том, что амбиции России выходят за рамки Украины. Мы знаем это, поэтому Североатлантическому альянсу в целом необходимо быть более подготовленным», — отмечал при этом он.
В НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Россией и не хотят этого, говорил также командующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что у альянса «нет никакого злого умысла в отношении России, никогда этих замыслов не было и не будет».
Президент Владимир Путин заявлял, что полномасштабный конфликт России и НАТО приведет к началу третьей мировой войны, в чем «вряд ли кто-нибудь заинтересован». У Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами альянса, утверждал также он. В этом заверял и глава Минобороны Сергей Шойгу.
В Кремле считают, что отношения Москвы и НАТО «скатились на уровень прямой конфронтации». «Альянс сам по себе уже не то что повышает, а уже вовлечен в конфликт вокруг Украины», — говорили там.