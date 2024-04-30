WSJ сообщила об оценке НАТО вероятности нападения России на соседей

В марте председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что блок не видит никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо натовскую страну. «Я не думаю, что существует прямая угроза. Проблема в том, что амбиции России выходят за рамки Украины. Мы знаем это, поэтому Североатлантическому альянсу в целом необходимо быть более подготовленным», — отмечал при этом он.