Гендиректор МАГАТЭ посетит Иран

Как сообщалось ранее, по данным американских СМИ, в ночь на 19 апреля Израиль нанес «ограниченный» ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что дроны, сбитые над Исфаханом, не нанесли никакого ущерба, и обвинил «поддерживающие Израиль» СМИ в попытках преувеличить последствия атаки.