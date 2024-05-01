Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице

«Проект резолюции ГА ООН по Сребренице — однобокий, политически заряженный и не имеет ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о жертвах трагедии 1995 года с целью достичь национального примирения, как это заявлено. Очевидно стремление авторов в формате документа ГА ООН затвердить отвечающую лишь их интересам квалификацию исторических событий», — сказал он.

Небензя также отметил, что проект не настроен на продвижение межнационального примирения в Боснии и Герцеговине (БиГ). При этом, по его мнению, принятие резолюции может спровоцировать «цепную реакцию по всему миру», так как во многих народах остались «скелеты в шкафу» и обиды друг на друга.