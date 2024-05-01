Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице

«Проект резолюции ГА ООН по Сребренице — однобокий, политически заряженный и не имеет ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о жертвах трагедии 1995 года с целью достичь национального примирения, как это заявлено. Очевидно стремление авторов в формате документа ГА ООН затвердить отвечающую лишь их интересам квалификацию исторических событий», — сказал он.
«Раны боснийского общества слишком свежи, а проблемы в стране слишком серьезны для постановки в Генассамблее данного проекта. Народы БиГ должны сначала сами прийти к консенсусу относительно оценки своей истории. Выступаем категорически против данного проекта и призываем все здравомыслящие государства поступить так же», — подытожил постпред РФ.
Ранее, 20 апреля, доктор политических наук Елена Пономарева выразила мнение, что признание Генассамблеей ООН геноцида в Сребренице и запрет на его отрицание — это исключительно политическое действие, цель которого — убедить мир в вине сербов. Профессор отметила, что страны Запада используют для этого государства, которые в разные периоды истории так или иначе имели отношение к геноцидам, в частности, Германия и Руанда.
Тогда же экс-премьер Сербии, председатель парламента Ана Брнабич заявила, что Белград намерен выступать против принятия резолюции о геноциде в Сребренице. По ее словам, голосование, предстоящее в Генассамблее ООН по предложенной ФРГ и Руандой резолюции, грозит обесцениванием термина «геноцид». Это также нанесет удар по репутации ООН как крупнейшей международной организации, выступающей за мир и стабильность на планете.
До этого, 18 апреля, в Республике Сербской (РС), которая входит в состав Боснии и Герцеговины, прошел митинг против инициативы о принятии на Генассамблее ООН резолюции о геноциде в Сребренице.
Ранее на чрезвычайном заседании правительства президент Сербии Александр Вучич сообщил, что голосование по резолюции о геноциде в Сребренице состоится по инициативе Германии на Генассамблее ООН. По его словам, это принятие резолюции провозгласило бы сербов «геноцидным народом» и поставило бы вопрос о легитимности существования РС в Боснии и Герцеговине.