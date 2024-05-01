СМИ сообщили о задержании около 100 студентов на пропалестинской акции в Нью-Йорке

Отмечается, что офицеры полиции прибыли на место около 21:00 (1 мая в 5:00 мск). Они очищали захваченный Гамильтон-холл и палаточный лагерь, который студенты разбили в знак протеста против военных действий Израиля в секторе Газа.
«Подразделения специальной полиции проникли в Гамильтон-холл через окно второго этажа, используя массивный грузовик и пандус. По данным полиции Нью-Йорка, на первом этаже здания были арестованы около 40 человек», — передает издание.
Меньше чем через два часа, около 22:50 по местному времени, полиция Нью-Йорка сообщила, что в холле, а также в палаточном лагере чисто.
Оккупация университета началась ночью 30 апреля, когда протестующие разбили окна и вошли в Гамильтон-холл. Сообщалось, что в корпусе забаррикадировались около 60 человек, еще толпа из 300 человек собралась у здания. Позже представители Колумбийского университета в Нью-Йорке заявили об отчислении студентов, принимавших участие в протестной акции.
Ранее, 29 апреля, в результате пропалестинского протеста на территории Техасского университета в Остине правоохранители арестовали как минимум 40 человек. Чтобы разогнать протестующих, полицейские использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
28 апреля сообщалось, что больше 700 человек были задержаны за неделю на студенческих акциях в поддержку палестинцев. Волну студенческой активности спровоцировало задержание полицией по меньшей мере 108 человек при разгоне палаточного лагеря на территории Колумбийского университета в Нью-Йорке.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.