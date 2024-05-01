СМИ сообщили о задержании около 100 студентов на пропалестинской акции в Нью-Йорке

Оккупация университета началась ночью 30 апреля, когда протестующие разбили окна и вошли в Гамильтон-холл. Сообщалось, что в корпусе забаррикадировались около 60 человек, еще толпа из 300 человек собралась у здания. Позже представители Колумбийского университета в Нью-Йорке заявили об отчислении студентов, принимавших участие в протестной акции.