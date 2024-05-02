Кулеба призвал «взглянуть в глаза» правде о военной эффективности России

По словам главы МИДа, принятие в США закона об оказании военной помощи Украине в размере $61 млрд, на согласование которого ушли месяцы, «определенно подняло боевой дух украинских солдат и народа», но между объявлением о поставках и моментом, когда вооружение прибудет в страну, есть «временной промежуток», в который «могут произойти плохие вещи». Сейчас, заявил Кулеба, украинские солдаты «голодают» из-за недостатка артиллерийских снарядов, а их позиции уничтожают.