Глава республики напомнил, что 2 мая 2014 года нацисты заживо сожгли в Доме профсоюзов людей, которые не смирились с государственным переворотом в Киеве и нацификацией Украины.
«Массовое убийство стало предметом национальной гордости. А Украина как государство окончательно умерла, превратившись в террористическую организацию, в бешеное животное», — написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Украинские власти не наказали убийц. Но некоторые из них уже «денацифицированы и горят в аду». А у тех, кто еще жив, есть только два выхода: ужасный конец или ужас без конца, добавил глава Крыма.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что украинские власти не желают, чтобы свершилось правосудие в отношении виновников одесской трагедии 2 мая 2014 года, так как нацизм является «природной нормой» для нынешнего киевского режима.
В свою очередь посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что полное расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов, как и установление точного числа ее жертв, станут возможным только после низложения киевского режима.
Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников «евромайдана». После госпереворота на Украине активисты «антимайдана» в знак протеста разбили в Одессе, на Куликовом поле, палаточный лагерь. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между ними и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана».
Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана».
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.