Украина как государство окончательно умерла — Аксенов

Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников «евромайдана». После госпереворота на Украине активисты «антимайдана» в знак протеста разбили в Одессе, на Куликовом поле, палаточный лагерь. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между ними и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана».