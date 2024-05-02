FA назвал приоритетные задачи ВСУ после помощи от США

По мнению автора материала, для предотвращения победы России Украине потребуется комплексная стратегия, которая будет включать обучение, оснащение и мобилизацию военнослужащих, а также укрепление переговорной позиции. «Ни одна из этих задач не будет простой, и ни одна из них не может быть решена в одночасье. Также Украина и ее международные партнеры не могут позволить себе тратить месяцы на выработку пути продвижения вперед», — говорится в статье.