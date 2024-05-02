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В Кремле прокомментировали намеки на возможный удар по Крымскому мосту

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Киевский режим не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность, Россия принимает меры с учетом этого обстоятельства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту. В частности, посол опубликовал коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты. Это уже прокомментировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский — он заявил, что Линкявичюс еще пожалеет «о всех подобных оплошностях». Постпред Украины при ООН Сергей Кислица также намекнул на своей странице в X на готовящееся в этом году нападение на Крымский мост.

«Это же не новость… Здесь никаких новых элементов мы не видим. Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность. Учитываем это в своей работе», — сказал Песков журналистам, комментируя заявления ряда политиков с намеками об ударе по Крымскому мосту.

Он отметил, что российские спецслужбы уже принимают соответствующие меры.

Песков Дмитрий