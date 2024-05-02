В Кремле прокомментировали намеки на возможный удар по Крымскому мосту

Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту. В частности, посол опубликовал коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты. Это уже прокомментировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский — он заявил, что Линкявичюс еще пожалеет «о всех подобных оплошностях». Постпред Украины при ООН Сергей Кислица также намекнул на своей странице в X на готовящееся в этом году нападение на Крымский мост.