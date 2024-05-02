Заявление Макрона о России вызвало ярость во Франции

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну». На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции «нет лимитов и красных линий» в вопросах поддержки Украины.