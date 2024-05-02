В Госдуме прокомментировали замысел Макрона по вводу войск на Украину

«Украина неинтересна Западу как государство. Она нужна им как плацдарм и предлог, чтобы ослабить Россию, украсть ее ресурсы и потом разделить по кускам. Ничего у них не выйдет. Затея Макрона обречена на провал. Россия технологически и морально готова дать отпор любому агрессору, на каком бы языке он не изъяснялся», — сказал Шеремет РИА Новости.