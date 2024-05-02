В Госдуме прокомментировали замысел Макрона по вводу войск на Украину

Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, «многие страны ЕС» согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
«Украина неинтересна Западу как государство. Она нужна им как плацдарм и предлог, чтобы ослабить Россию, украсть ее ресурсы и потом разделить по кускам. Ничего у них не выйдет. Затея Макрона обречена на провал. Россия технологически и морально готова дать отпор любому агрессору, на каком бы языке он не изъяснялся», — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, у России есть возможности достать врага в любой точке планеты, не оставив ему никаких шансов.
«Макрон же рискует войти в историю не как новый Наполеон, а как политический шарлатан, отправивший на верную смерть сыновей французского народа», — подчеркнул депутат.