Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме прокомментировали замысел Макрона по вводу войск на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что затея президента Франции Эммануэля Макрона по вводу войск на Украину с целью ослабить Россию, обречена.

Источник: © РИА Новости

Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, «многие страны ЕС» согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.

«Украина неинтересна Западу как государство. Она нужна им как плацдарм и предлог, чтобы ослабить Россию, украсть ее ресурсы и потом разделить по кускам. Ничего у них не выйдет. Затея Макрона обречена на провал. Россия технологически и морально готова дать отпор любому агрессору, на каком бы языке он не изъяснялся», — сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, у России есть возможности достать врага в любой точке планеты, не оставив ему никаких шансов.

«Макрон же рискует войти в историю не как новый Наполеон, а как политический шарлатан, отправивший на верную смерть сыновей французского народа», — подчеркнул депутат.

Макрон Эмманюэль
дипломатия
Госдума