Чубайс запустил в Израиле центр изучения будущего России

Haaretz со ссылкой на источники писала, что Чубайс, с тех пор как покинул Россию, обосновался в Израиле. Декан факультета социальных наук университета в Тель-Авиве Итай Сенед, который возглавил новый центр, рассказывал в феврале газете, что экс-глава «Роснано» «не имеет влияния на будущее России и не хочет иметь влияние», а «стремится привлечь ресурсы, чтобы попытаться понять будущее России». Он говорил, что не видит ничего предосудительного в том, что человек, занимавший высокие посты в России, будет спонсором нового центра. «Чубайс пришел [к нам] с этой идеей и помог нам собрать часть финансирования», — отмечал Сенед.