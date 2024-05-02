На Украине легализовали PornHub, чтобы финансировать ВСУ

Он добавил, что на Украине продолжается кампания декларирования лицами-нерезидентами, осуществляющими операции по поставке электронных услуг физическим лицам. Так, в первом квартале 2024 года на Украине добавились 17 новых налогоплательщиков, они задекларировали свои налоговые обязательства на сумму 32,6 миллиона долларов. Крупнейшие из них — компании Google, Apple, META platforms (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская), Valve corporation. В качестве «положительного» примера Гетманцев привел площадку в сфере индустрии для взрослых Onlyfans, которая уплатила в бюджет Украины 700 тысяч долларов с начала года.