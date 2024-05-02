На Украине легализовали PornHub, чтобы финансировать ВСУ

«Компания, которой принадлежит сервис PornHub, в конце концов зарегистрировалась плательщиком НДС как поставщик электронных услуг. Поэтому теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов», — написал Гетманцев.
Он добавил, что на Украине продолжается кампания декларирования лицами-нерезидентами, осуществляющими операции по поставке электронных услуг физическим лицам. Так, в первом квартале 2024 года на Украине добавились 17 новых налогоплательщиков, они задекларировали свои налоговые обязательства на сумму 32,6 миллиона долларов. Крупнейшие из них — компании Google, Apple, META platforms (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская), Valve corporation. В качестве «положительного» примера Гетманцев привел площадку в сфере индустрии для взрослых Onlyfans, которая уплатила в бюджет Украины 700 тысяч долларов с начала года.
Он также заявил, что Украина по просмотрам PornHub занимает 14-е место.
В декабре прошлого года Гетманцев сообщал, что Украина оштрафовала на 5,5 тысячи долларов этот сервис за отказ регистрироваться в стране и платить налоги.
Летом 2023 года в Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порно, предполагающий пересмотр двух статей уголовного кодекса Украины — 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, а также 302-й, которая касается организации «мест разврата».
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.