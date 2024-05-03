«Не просто впечатляет». Лукашенко о предварительных результатах проверки дежурных сил ВВС и войск ПВО

«Проверка прошла. Первый вопрос, который меня волновал, — чтобы это все было объективно и честно. Как военный человек, вам могу сказать, что если вы проверку организовали честно, как это положено, — это достойно. Я не служил в ВВС, ПВО. Но я вижу, как осуществлялась эта проверка, замысел ее. Вы обнаружили все цели. Вы со всеми целями справились, — заявил глава государства. — Это здорово. Ни одна цель мимо вас не прошла. Вся Беларусь, это видно в режиме реального времени, вами контролируется. А коль контролируется, вы обнаружили вовремя все цели. Вы с ними справились. Где надо — поразили, где надо — принудили к посадке и тому подобное. Вы видите все, что делается на сопределе (на сопредельной стороне. — Прим. БЕЛТА), разведка работает хорошо, информация передается. Молодцы».