МИД Белоруссии раскритиковал инициативу Швейцарии о переговорах по Украине

«Я бы отметил бесперспективность тех инициатив, которые буквально на днях звучали из Швейцарии по созыву мирного саммита, мирной конференции по Украине без участия России. Эта инициатива не имеет перспективы, не имеет действительно реального дипломатического смысла, потому что достичь конкретной договоренности просто не суждено», — сказал он.
По словам главы МИД Белоруссии, Минск не получал приглашения на эту встречу.
«Мы исходим из того, что любое мирное урегулирование этого конфликта и любые, скажем так, обсуждения вопросов европейской и евразийской безопасности без участия и России, и Беларуси, они абсолютно бесперспективны», — отметил он.
Швейцария проведет