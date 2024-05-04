СМИ: Катар готов принять просьбу США о высылке лидеров ХАМАС

«Катар готов принять просьбу США о высылке лидеров ХАМАС из Дохи и ожидает, что она может быть сделана в ближайшее время», — говорится в публикации со ссылкой на источник.
Газета Washington Post со ссылкой на источники ранее сообщала, что США призывают Катар изгнать палестинское движение ХАМАС, чей политический офис расположен в катарской столице Дохе, если оно будет продолжать отвергать соглашение с Израилем о прекращении огня в секторе Газе. Такое послание госсекретарь США Энтони Блинкен передал премьер-министру и министру иностранных дел Катара Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани еще в апреле.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе.
Телеканал CNN со ссылкой на источники обнародовал некоторые детали нового предложения к ХАМАС, подготовленного посредниками из Египта. По его данным, новое предложение было составлено при помощи Израиля. Первый этап соглашения включает освобождение 20−33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Длительность прекращения огня будет зависеть от числа заложников, которых удастся освободить.
Второй этап подразумевает «восстановление устойчивого спокойствия» в секторе Газа. По словам дипломатического источника, формулировка подразумевает «способ договориться о постоянном прекращении огня без нужды его так называть». В течение этой фазы оставшихся у ХАМАС заложников, включая захваченных в плен израильских военных, и тела погибших обменяют на еще большее число палестинских заключенных. Израиль при этом не отказывается от планов достичь всех заявленных целей войны в Газе, включая полную ликвидацию ХАМАС.
По данным израильской радиостанции Kan, Израиль на переговорах проявлял гибкость по вопросам возвращения жителей сектора Газа с юга анклава на север и вывода военных из сектора Газа. Сообщалось, что египетский план сделки предусматривает частичный вывод израильских военных из буферной зоны Нецарим в центре сектора, которая разделила Газу на две части — северную и южную. Также в нем есть пункт о том, что у Израиля будет меньше возможностей физически контролировать поток палестинцев, которые будут возвращаться на север сектора Газа. Согласно этому предложению, жителей, которые вернутся на север, проверят египетские и другие силы, а Израиль будет отслеживать их с помощью «других инструментов».