СМИ: Катар готов принять просьбу США о высылке лидеров ХАМАС

По данным израильской радиостанции Kan, Израиль на переговорах проявлял гибкость по вопросам возвращения жителей сектора Газа с юга анклава на север и вывода военных из сектора Газа. Сообщалось, что египетский план сделки предусматривает частичный вывод израильских военных из буферной зоны Нецарим в центре сектора, которая разделила Газу на две части — северную и южную. Также в нем есть пункт о том, что у Израиля будет меньше возможностей физически контролировать поток палестинцев, которые будут возвращаться на север сектора Газа. Согласно этому предложению, жителей, которые вернутся на север, проверят египетские и другие силы, а Израиль будет отслеживать их с помощью «других инструментов».