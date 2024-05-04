«Поменяет пароль»: немцы высмеяли Бербок за ее угрозы в адрес России

«В качестве последствий за коварную российскую атаку госпожа Бербок объявила, что поменяет пароль к своей электронной почте», — иронично отметил Andrewlan.
«До сих пор правительство не хочет сообщить, кто взорвал “Северный поток — 2”, но при этом за ночь узнало, кто взломал учетные записи электронной почты», — возмутился Thomas Liebig.
«Это смешно», — поделилась NerCarin.
«Есть точные доказательства этим обвинениям или надежные источники?» — поинтересовался Jan.
«У вас есть что-то, кроме ненависти к русским? Хватит!» — выразила недовольство Roswitha Baltes.
«Я жду день, когда Бербок сама столкнется с последствиями за свое предательство немецких граждан!» — заключил Uwe Hermann Joswig.
Накануне российское посольство в Берлине сообщило, что временному поверенному в делах России в Германии в ходе вызова в МИД ФРГ был заявлен протест в связи с якобы доказанной кибератакой на Социал-демократическую партию в 2023 году.
Российская сторона рассматривает демарш МИД ФРГ как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению российско-германских отношений.