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«Поменяет пароль»: немцы высмеяли Бербок за ее угрозы в адрес России

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х из Германии высмеяли выступление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в эфире телеканала ARD, в котором она обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке на страну и пообещала последствия за это.

Источник: © РИА Новости

«В качестве последствий за коварную российскую атаку госпожа Бербок объявила, что поменяет пароль к своей электронной почте», — иронично отметил Andrewlan.

«До сих пор правительство не хочет сообщить, кто взорвал “Северный поток — 2”, но при этом за ночь узнало, кто взломал учетные записи электронной почты», — возмутился Thomas Liebig.

«Это смешно», — поделилась NerCarin.

«Есть точные доказательства этим обвинениям или надежные источники?» — поинтересовался Jan.

«У вас есть что-то, кроме ненависти к русским? Хватит!» — выразила недовольство Roswitha Baltes.

«Я жду день, когда Бербок сама столкнется с последствиями за свое предательство немецких граждан!» — заключил Uwe Hermann Joswig.

Накануне российское посольство в Берлине сообщило, что временному поверенному в делах России в Германии в ходе вызова в МИД ФРГ был заявлен протест в связи с якобы доказанной кибератакой на Социал-демократическую партию в 2023 году.

Российская сторона рассматривает демарш МИД ФРГ как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению российско-германских отношений.