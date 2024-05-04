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МВД объявило в розыск Зеленского

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. МВД объявило в розыск Владимира Зеленского, следует из базы ведомства.

Источник: AP 2023

«Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК», — указано в базе.

Статья, по которой разыскивают главу киевского режима, не разглашается.

В базе также указано место рождения разыскиваемого — Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

В мае МВД объявило в розыск сразу несколько украинских политических деятелей:

  • секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко;
  • экс-министра юстиции Украины Павла Петренко;
  • бывшего главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко*;
  • экс-министра финансов Украины Александра Шлапака;
  • бывшего главу Национального банка Украины Степана Кубива.

Статьи, по которым их разыскивают, не разглашаются. Но Шлапаку и Кубиве в январе 2024 года Следственный комитет заочно предъявил обвинение в финансировании военной операции киевского режима против республик Донбасса.

Кроме того, в конце апреля МВД повторно объявило в розыск депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко* и Владимира Парасюка*, а также бывшего первого вице-премьера Украины Виталия Ярему*.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов