На Украине введут промежуточный экзамен для студентов-уклонистов

Замминистра образования Украины Михаил Винницкий подтвердил намерение ввести новый промежуточный экзамен для студентов и аспирантов для выявления тех, кто под прикрытием учебы в университете уклоняется от мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Страна».