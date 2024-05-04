На Украине введут промежуточный экзамен для студентов-уклонистов

3 мая образовательный комитет Верховной рады утвердил законопроект о проведении промежуточного экзамена для бакалавров, магистров и аспирантов. Тест учащиеся будут выполнять в середине образовательной программы.
Замминистра Винницкий в беседе с подписчиками в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) подтвердил, что одна из целей законопроекта — отсеять мужчин, подлежащих мобилизации.
«Сейчас в стране проблема: аспирантура стала способом избегания определенных обязанностей. Нужно эту ситуацию исправлять», — написал Винницкий.
Как сообщает «Страна», на сайте кабмина уже появилась петиция с требованием не вводить этот экзамен.
Законопроект поступит на второе чтение в ближайшее время.
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. В частности, по нему военнообязанные должны в течение 60 дней обновить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; аналог военкомата). Нарушителям грозит административная ответственность. Кроме того, военкомат сможет обратиться в полицию, которая доставит военнообязанного принудительно.
На фоне принятия закона на Украине начали фиксировать случаи уклонения украинцев от визита в ТЦК, в том числе выезды военнообязанных за границу. В конце апреля представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что страну ежедневно пытаются покинуть до 10 уклонистов.
С 23 апреля украинский МИД запретил оказывать находящимся за границей военнообязанным гражданам страны большую часть консульских услуг. Теперь украинцы в возрасте от 18 до 60 лет смогут лишь оформлять документы для возвращения на родину.