Финский министр обвинила Россию в сбоях в работе GPS

«Я не буду говорить точно, когда именно, но очевидно, что масштабы GPS-помех расширились <…> (с начала СВО — Прим. ред.), а также во многом изменили свою форму», — сказала она.
При этом министр заявила, что у граждан, пользующихся услугами авиаперевозчиков, не должно быть поводов для беспокойств, ситуация находится под контролем властей.
Также, по ее словам, неизвестно, является ли глушение GPS «преднамеренным действием России».
Финляндия, которая в 2023 году стала членом НАТО, уже неоднократно пыталась обвинить Россию в причастности к сбоям в работе GPS. С аналогичными заявлениями выступали и власти Прибалтики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что вопрос о якобы подавлении Россией сигнала GPS стоит направить в министерство транспорта, поскольку оно связано с российской авиационной безопасностью.