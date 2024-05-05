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Финский министр обвинила Россию в сбоях в работе GPS

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен обвинила Россию в сбоях работы GPS в балтийском регионе, сообщает YLE.

Источник: © РИА Новости

«Я не буду говорить точно, когда именно, но очевидно, что масштабы GPS-помех расширились <…> (с начала СВО — Прим. ред.), а также во многом изменили свою форму», — сказала она.

При этом министр заявила, что у граждан, пользующихся услугами авиаперевозчиков, не должно быть поводов для беспокойств, ситуация находится под контролем властей.

Также, по ее словам, неизвестно, является ли глушение GPS «преднамеренным действием России».

Финляндия, которая в 2023 году стала членом НАТО, уже неоднократно пыталась обвинить Россию в причастности к сбоям в работе GPS. С аналогичными заявлениями выступали и власти Прибалтики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что вопрос о якобы подавлении Россией сигнала GPS стоит направить в министерство транспорта, поскольку оно связано с российской авиационной безопасностью.

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