Зеленскому выдали черную метку преступника, заявил депутат

Ранее МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского, следует из базы ведомства. Министерство сообщило, что он разыскивается по статье УК, однако статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
«Зеленскому фактически выписана черная метка преступника. Это четкий сигнал западным кураторам Зеленского, что его больше как политика и представителя украинской власти Россия не воспринимает. Зеленский больше не рассматривается Россией как человек, который может подписать какие-либо мирные договора. Отныне это преступник, устроивший геноцид украинцев и посягнувший на мирную жизнь населения России», — сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, на Западе также уже понимают, что Зеленский «списанный и отыгранный персонаж».