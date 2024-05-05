Зеленскому выдали черную метку преступника, заявил депутат

«Зеленскому фактически выписана черная метка преступника. Это четкий сигнал западным кураторам Зеленского, что его больше как политика и представителя украинской власти Россия не воспринимает. Зеленский больше не рассматривается Россией как человек, который может подписать какие-либо мирные договора. Отныне это преступник, устроивший геноцид украинцев и посягнувший на мирную жизнь населения России», — сказал Шеремет РИА Новости.